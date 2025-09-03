Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Aethlon Medical Aktie

04.09.2025

Aethlon Secures Patents For Hemopurifier Use In Long COVID And CAC Treatments

(RTTNews) - Aethlon Medical, Inc. (AEMD) announced that U.S. Patent No. 12,409,260, covering the use of its Hemopurifier for Long COVID treatment, will issue on September 9, 2025.

Additionally, Unitary European Patent No. 4136453, covering Hemopurifier use for COVID-19-associated coagulopathy (CAC), was granted on July 9, 2025.

The U.S. patent protects Hemopurifier applications in patients with reduced viral loads but persistent Long COVID symptoms beyond 12 weeks, as well as those requiring removal of circulating COVID-19 spike protein. The European patent covers its use in patients with CAC who no longer have detectable viral particles.

The U.S. patent will expire in 2042, with a 385-day extension, while the European patent runs until 2041.

CEO and CFO James Frakes said the patents strengthen the company's intellectual property in addressing unmet medical needs. He noted that while Hemopurifier remains in R&D for Long COVID, the protections provide a strong foundation for future therapeutic applications.

Wednesday, AEMD closed at $1.35, down 17.68%, and is trading flat after hours on the NasdaqCM.

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?

📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.

Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

