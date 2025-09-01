ABB-Aktie schwach: ABB und Wallenius Marine gründen Joint Venture

Im Rahmen des neu gegründeten Joint Ventures "Oversea" würden gemeinsam Lösungen für das Flottenmanagement erarbeitet.

Die Partnerschaft baue auf einer seit 2022 bestehenden Zusammenarbeit auf, heisst es in einer Mitteilung vom Montag. Oversea werde Daten direkt von Schiffen sammeln, um Betreiber mit massgeschneiderten Empfehlungen zu unterstützen. Ziel sei es, Kraftstoffverbrauch und Emissionen zu senken und gleichzeitig die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Flotten zu optimieren.

An der SIX zeigen sich die Papiere von ABB zwischenzeitlich 0,19 Prozent schwächer bei 53,58 Franken.

an/jb

Zürich (awp)