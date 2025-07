ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) gewinnt am Montagmittag

Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,3 Prozent auf 46,93 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 11'966 Punkten liegt. Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie zog in der Spitze bis auf 46,99 CHF an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 46,88 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 234'021 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 24.01.2025 auf bis zu 54,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,06 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 37,25 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie derzeit noch 20,63 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,05 USD. Im Vorjahr hatte ABB (Asea Brown Boveri) 0,900 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. ABB (Asea Brown Boveri) liess sich am 17.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,54 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,43 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.01 Mrd. CHF generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.06 Mrd. CHF ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte ABB (Asea Brown Boveri) am 17.07.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 16.07.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,54 USD je ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie.

