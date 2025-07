ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) tendiert am Mittag fester

Das Papier von ABB (Asea Brown Boveri) legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,3 Prozent auf 53,68 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 12'000 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie sogar auf 53,92 CHF. Bei 52,76 CHF eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien beläuft sich auf 443'008 Stück.

Am 24.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 54,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,60 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 37,25 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 30,61 Prozent könnte die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem ABB (Asea Brown Boveri) seine Aktionäre 2024 mit 0,900 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,06 USD je Aktie ausschütten. ABB (Asea Brown Boveri) liess sich am 17.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,52 CHF gegenüber 0,53 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 7.30 Mrd. CHF – eine Minderung von -2,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 7.47 Mrd. CHF eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.10.2025 erfolgen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte ABB (Asea Brown Boveri) möglicherweise am 15.10.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass ABB (Asea Brown Boveri) im Jahr 2025 2,60 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

