NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ABB nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 45 Franken auf "Underperform" belassen. Alasdair Leslie lobte am Donnerstag vor allem die anhaltende Stärke im Bereich Elektrifizierung. Es habe aber auch Enttäuschungen gegeben, etwa beim Auftragswachstum in der Sparte Robotics & Discrete Automation und beim Umsatzwachstum in der Sparte Process Automation./rob/ck/ag;