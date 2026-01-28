|Grundstück erworben
|
28.01.2026 20:37:00
ABB-Aktie: Industriekonzern verkauft ehemaliges Industrieareal in Zürich-Oerlikon
Der Industriekonzern ABB verkauft ein rund 7000 Quadratmeter grosses Grundstück beim Bahnhof Zürich-Oerlikon an die Immobiliendienstleisterin Pensimo.
ABB benötige das Industrieareal nicht mehr als strategische Landreserve, heisst es weiter. Der Konzern ermögliche mit dem Verkauf des Grundstücks die Weiterentwicklung des Quartiers Neu-Oerlikon.
Die neue Eigentümerin Pensimo plant auf dem Grundstück eine Überbauung von rund 500 Wohnungen inklusive eines Hochhauses und Geschäftsflächen. Das ehemalige Industriegebiet solle in den nächsten Jahren zu einem Quartier mit einer Mischung aus Wohnen, Dienstleistung, Arbeitsplätzen sowie kulturellen und kommerziellen Angeboten entwickelt werden, heisst es in der Mitteilung.
ABB bleibe auch nach dem Verkauf des Grundstücks fest mit Zürich Oerlikon verbunden, wo sich seit der Fusion von BBC und ASEA 1988 der globale Konzernhauptsitz befindet, betont der Industriekonzern. Heute sind hier rund 500 Personen beschäftigt.
Zürich (awp)
