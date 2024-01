NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Zalando auf "Underperform" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Ein Analystenteam um Branchenexperte William Woods untersuchte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die Auswirkungen durch die Umlenkung des Frachtverkehrs im Roten Meer nach den Beschüssen durch die jemenitischen Huthi-Rebellen. Der Online-Händler Zalando sei hier mittelmäßig betroffen, denn er hänge unter anderem von Textilherstellern ab, die aus Asien lieferten. Größere Probleme bei der Verfügbarkeit bestimmter Produkte erwarten die Analysten aber bei dem Konzern nicht./tav/gl;