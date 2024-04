NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Zalando von 37 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Seine Analyse deute darauf hin, dass der Online-Modehändler sein Partnergeschäft stärker ausbauen kann als vom Markt erwartet, schrieb Analystin Wassachon Udomsilpa in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Expertin ist der Auffassung, dass dies sowohl zu einer überdurchschnittlichen Entwicklung gegenüber dem europäischen Online-Bekleidungsmarkt als auch zu einer höheren Konzernmarge führen dürfte. Ferner würden die Aktien aktuell im historischen Vergleich mit einem Abschlag gehandelt./la/mis;