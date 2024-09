NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Zalando auf "Neutral" belassen. Der Online-Modehändler habe im August eine höhere Dynamik bei den weltweiten Zugriffen auf seine Website verzeichnet, während diese beim Textilkonzern H&M leicht nachgelassen habe, schrieb Analystin Georgina Johanan in einem am Dienstag vorliegenden Branchenkommentar. Zalando attestierte sie allerdings eine schwächere Dynamik auf dem wichtigen deutschen Markt. Bei H&M stünden indes die neuen Kollektionen im Fokus, und ohnehin seien die September-Trends für die Aktien beider Unternehmen wichtiger als die August-Daten, betonte die Expertin./gl/ag;