NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Walmart auf "Overweight" mit einem Kursziel von 81 US-Dollar belassen. Der Online-Handel sei der Weg zum Ausbau von Marktanteilen, schrieb Analyst Christopher Horvers in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im gegenwärtigen Umfeld sei der Einzelhändler hierfür gut positioniert. Für das US-Geschäft ist der Experte optimistisch./bek/ajx;