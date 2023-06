ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Walmart nach der Hauptversammlung des Einzelhandelskonzerns auf "Outperform" mit einem Kursziel von 170 US-Dollar belassen. Walmart sei weiterhin zu Recht zuversichtlich, was die Unternehmensstrategie und die Finanzziele betreffe, die beim Investorentreffen im April vorstellt wurden, schrieb Analystin Karen Short in einer am Montag vorliegenden Studie./ck/mis;