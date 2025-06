NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Walmart auf "Outperform" belassen. Auf Basis aktualisierter Daten des US-Landwirtschaftsministeriums habe er errechnet, dass der Handelskonzern in den USA im Jahr 2024 nach Costco die zweitmeisten Marktanteile gewonnen hat, schrieb Steven Shemesh in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung./edh/ag;