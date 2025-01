FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vonovia mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Thomas Rothäusler verwies in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar auf ein am 30. Januar anstehendes Gespräch mit dem Vorstandschef des Wohnimmobilienkonzerns Rolf Buch. Es werde der Weg zur Entschuldung und die Rückkehr zu Wachstum thematisiert, schrieb er./ck/ag;