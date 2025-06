NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat London Stock Exchange nach einer Finanzmarktveranstaltung in London mit einem Kursziel von 135 Pence auf "Buy" belassen. Der Börsenbetreiber habe dort erläutert, in welchem Maße Künstliche Intelligenz ein wichtiger Teil der Finanzabläufe werde, schrieb Tom Mills am Mittwoch./rob/gl/ag;