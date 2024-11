NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 5300 Pence auf "Overweight" belassen. Auf dem Investorentag habe der Konsumgüterkonzern überzeugende und inspirierende Präsentationen gezeigt, schrieb Analystin Celine Pannuti in ihrem am Montag vorliegenden Kommentar. Mit größeren Änderungen am Konsens rechnet sie nicht, sieht aber den Konzernumbau auf einem guten Weg./ag/edh;