FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für UBS nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 26 Franken belassen. Die ersten Quartalszahlen nach der Übernahme der Credit Suisse seien alles in allem gut, schrieb Analyst Benjamin Goy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im laufenden dritten Quartal seien die Nettomittelflüsse der Großbank positiv./bek/edh;