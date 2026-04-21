NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Traton von 36 auf 35 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Für die europäischen Lkw-Hersteller sehe er neutrale bis leicht negative Chance/Risiko-Profile mit Blick auf die anstehende Berichterstattung zum ersten Quartal, schrieb Harry Martin in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Aktienkursentwicklung im Sektor sei seit Jahresbeginn stark, wobei die Bewertungen den Aufschwung im US-Konjunkturzyklus widerspiegelten. Die Aussichten auf über den Markterwartungen liegende Ergebnisse oder steigende Jahresziele seien aber mau./edh/ajx;