NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Bernstein Research hat Tesla auf "Underperform" mit einem Kursziel von 120 US-Dollar belassen. Obwohl der künftige Präsident Donald Trump gegen E-Fahrzeuge sei, befinde sich die Tesla-Aktie auf Höhenflug, schrieb Analyst Toni Sacconaghi in einer am Montag vorliegenden Studie. Er hält vor allem das Thema "vollständiges autonomes Fahren", und hier eine Beschleunigung des Testzeitplans zur Vorantreibung des Vorhabens für den Grund. Letztlich dürfte es aber nicht am Thema Regulierung hängen, ob Level 5 erreicht werde. Sollte die Technologie nicht funktionieren, würden Verbraucher und die US-Staaten sie ablehnen. Und falls Tesla die Technologie selbst zertifizieren könnte, setze sich das Unternehmen einer potenziell größeren Haftung aus, als bei einer allgemeinen Regulierung./ck/he;