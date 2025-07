NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Auto1 nach Investorenveranstaltungen auf "Overweight" belassen. Diese hätten seine Zuversicht in Auto1 und Scout24 als "Long"-Positionen in der Internetbranche bestärkt, schrieb Marcus Diebel in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die jeweiligen Managements hätten mit "starken Präsentationen" aufgewartet. Der von Auto1 bediente Markt habe keine Wachstumsgrenzen./bek/gl;