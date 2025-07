Zuversicht in New York: S&P 500 beendet die Donnerstagssitzung in der Gewinnzone

Am Donnerstag ging der S&P 500 nahezu unverändert (plus 0.07 Prozent) bei 6’363.35 Punkten aus dem Handel. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 48.611 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.167 Prozent höher bei 6’369.50 Punkten in den Handel, nach 6’358.91 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 6’381.31 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6’360.57 Punkten verzeichnete.

S&P 500-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den S&P 500 bereits um 0.930 Prozent nach oben. Der S&P 500 notierte noch vor einem Monat, am 24.06.2025, bei 6’092.18 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete vor drei Monaten, am 24.04.2025, den Wert von 5’484.77 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 24.07.2024, den Wert von 5’427.13 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 8.43 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 6’381.31 Punkten. 4’835.04 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im S&P 500

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit West Pharmaceutical Services (+ 22.78 Prozent auf 279.10 USD), United Rentals (+ 8.96 Prozent auf 875.25 USD), Albemarle (+ 6.84 Prozent auf 84.18 USD), Allegion (+ 6.03 Prozent auf 163.67 USD) und Nasdaq (+ 5.91 Prozent auf 93.50 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil LKQ (-17.82 Prozent auf 31.73 USD), Dow (-17.45 Prozent auf 25.07 USD), Molina Healthcare (-16.84 Prozent auf 158.22 USD), Chipotle Mexican Grill (-13.34 Prozent auf 45.74 USD) und Southwest Airlines (-11.16 Prozent auf 33.26 USD).

Die teuersten Konzerne im S&P 500

Das Handelsvolumen der Tesla-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 39’172’766 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3.542 Bio. Euro im S&P 500 den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Blick

Die SVB Financial Group-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten auf. Im Index verzeichnet die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1’200.00 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch