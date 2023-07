LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Teamviewer auf "Overweight" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Fundamental gesehen sei in der europäischen Softwarebranche alles intakt, schrieb Analyst James Goodman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nach einer guten Kursentwicklung im zweiten Quartal bestehe kurzfristig aber nur noch reduziertes Kurspotenzial für die Sektorwerte. Teamviewer bleibe attraktiv wegen der Wachstumsaussichten. Der Hersteller von Fernwartungssoftware müsse bei den Anlegern aber erst wieder Vertrauen aufbauen./tih/edh;