HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Teamviewer von 16,50 auf 19,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe nach einer Telefonkonferenz zu den detaillierten Jahreszahlen den Bewertungshorizont in die Zukunft verschoben, begründete Analyst Andreas Wolf in seiner Nachbetrachtung am Montag das höhere Kursziel. Derweil ebne die Übernahme der Softwarefirma 1E den Weg zur Realisierung von Umsatzsynergien in diesem Jahr./la/ag;