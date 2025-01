NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für T-Mobile US nach den Zahlen des vierten Quartals auf "Overweight" mit einem Kursziel von 250 US-Dollar belassen. Analyst Sebastiano Petti hob in einer am Mittwoch vorliegenden Ersteinschätzung starke Zahlen nebst dem ersten Ausblick hervor. Die Aktie der Telekom-Tochter seien auf längere Sicht seine Top-Anlageidee./tih/mis;