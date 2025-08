NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Auto1 von 14 auf 30 Euro mehr als verdoppelt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Aufgrund des prozentual zweistelligen Wachstums und der gestiegenen Rentabilität des Online-Gebrauchtwagenhändlers im vergangenen Jahr seien die Bewertungs- und Gewinnerwartungen des Marktes deutlich gestiegen, schrieb Wassachon Udomsilpa in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Angesichts des langfristigen Wachstumspotenzials von Auto1 halte er die Aktie jedoch weiterhin für attraktiv bewertet./rob/edh/tih;