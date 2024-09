Stellantis 11.85 CHF -13.37% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Stellantis nach der Gewinnwarnung mit einem Kursziel von 23 Euro auf "Hold" belassen. Die Warnung sei kaum überraschend, aber deutlich und entsprechend negativ, schrieb Analyst Tim Rokossa am Montagmorgen. Hauptgrund seien bei der Opel-Mutter die US-Lagerbestände und ihr belastender Abbau./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.