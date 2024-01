NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens in einem Ausblick auf das vierte Quartal 2023 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 195 Euro belassen. Angesichts von zum Teil ausgedehnten Bewertungen rät Analyst Andrew Wilson in einer am Montag vorliegenden Studie zur europäischen Industriegüterbranche weiterhin selektiv vorzugehen. Taktisch bevorzugt er unter anderem ABB und Schneider und rät mitunter zu Vorsicht bei Gea. Für Siemens verwies Wilson auf relative Kursgewinne, von denen die Aktie mit dem Jahresbeginn einige abgegeben habe. Insgesamt ist er aber der Ansicht, dass bei Siemens sei "alles in der Spur" ist./ck/tih;