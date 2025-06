NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Overweight" mit einem Kursziel von 43,50 Euro belassen. Einen Bericht über den möglichen vorzeitigen Weggang des Chefs von T-Mobile US, Mike Sievert, wertete Analyst Akhil Dattani als durchaus plausibel. Denn nach einer so langen Zeit auf dem Chefposten wäre eine Veränderung zumindest nachvollziehbar, schrieb der Experte in einem Kommentar am Dienstag. Zumal die Integration des einstigen Kontrahenten Sprint durch T-Mobile US nun vollzogen sei./rob/bek/ajx;