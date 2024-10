NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens auf "Outperform" mit einem Kursziel von 205 Euro belassen. Eine kolportierte Übernahme von Altair Engineering würde in die Strategie in puncto Digital Industries von Siemens passen, schrieb Analyst Mark Fielding in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie könne zudem bilanziell gestemmt werden. Allerdings könne die hohe Bewertung von Altair Engineering die Gewinne von Siemens leicht verwässern./bek/tih;