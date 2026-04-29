Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Siemens Healthineers Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Zahlen von GE Healthcare auf "Overweight" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Hassan Al-Wakeel zieht in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion gemischte bis positive Rückschlüsse aus dem Zahlenwerk des US-Konkurrenten. GE habe die Umsatzerwartungen dank des Wachstums im Bereich Imaging übertroffen, ein Kostenanstieg habe jedoch an der Profitabilität gezehrt. Dies habe zu einer Herabstufung der Gewinnprognose geführt. Die Kostensituation werde in der kommenden Woche auch bei Philips und Siemens Healthineers von Bedeutung sein./tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Overweight
|
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
55.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
34.87 €
|
Abst. Kursziel*:
57.73%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
33.91 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
62.19%
|
Analyst Name::
Hassan Al-Wakeel
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siemens Healthineers AG
|
15:58
|Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.ch)
|
15:58
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich am Nachmittag leichter (finanzen.ch)
|
15:58
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX präsentiert sich leichter (finanzen.ch)
|
12:26
|XETRA-Handel: Börsianer lassen TecDAX am Mittag steigen (finanzen.ch)
|
09:28
|Freundlicher Handel: TecDAX notiert zum Start im Plus (finanzen.ch)
|
24.04.26
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX-Börsianer greifen zu (finanzen.ch)
|
23.04.26
|DAX 40-Wert Siemens Healthineers-Aktie: So viel Verlust hätte ein Siemens Healthineers-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
22.04.26
|TecDAX aktuell: TecDAX verbucht zum Ende des Mittwochshandels Verluste (finanzen.ch)