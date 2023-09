LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Siemens Energy mit "Overweight" und einem Kursziel von 19 Euro in die Bewertung aufgenommen. Siemens Energy werde am Markt nicht angemessen gewürdigt und sei unterbewertet, schrieb Analyst Vladimir Sergievskiy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er bleibt generell skeptisch für Hersteller von Windkraftanlagen wie die Tochter Siemens Gamesa, aber ein 50-prozentiger Kursverfall in den zurückliegenden drei Monaten sei nicht gerechtfertigt./ajx/mis;