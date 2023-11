NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 20,50 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Ajay Patel verwies in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie auf die geplante Ausschreibung der North Seas Energy Cooperation für Windenergieanlagen auf See. In einer Zeit, in der Auktionen wie in Großbritannien jüngst keine Gebote angezogen hätten, sei die Berechenbarkeit der Projektpipeline für Windkraftanlagenhersteller ein zentraler positiver Aspekt. Sein Favorit ist Vestas./ag/tih;