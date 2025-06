Trotz fulminanter Rally: Analysten bescheinigen Droneshield-Aktie noch mehr Potenzial

• Droneshield-Aktie mit Kursfeuerwerk• Experten sehen weiteres Kurspotenzial• Höhere Erlöse prognostiziert

211 Prozent Kursplus seit Jahresstart: Die Droneshield-Aktie hat an der australischen Börse in Sydney 2025 einen Grossteil der börsennotierten Unternehmen in den Schatten gestellt. Allein in den letzten drei Monaten hat der Drohenabwehr-Spezialist eine Kursperformance von 150 Prozent erzielt - mit Luft nach oben, glauben Experten.

Kursziel angehoben

0,765 AUD hat die Droneshield-Aktie Ende 2024 noch gekostet - am Freitag ging sie in Australien bei 2,380 AUD aus dem Handel und hat sich damit im Wert mehr als verdreifacht. Für den Broker Bell Potter offenbar kein Grund, sich nicht mehr in den Anteilsschein einzukaufen: Wie The Motley Fool berichtet, halten die Analysten des Hauses ihre Kaufempfehlung für den Anteilsschein weiter aufrecht und haben ihr Kursziel auf 2,60 AUD angehoben. Damit hätte die Droneshield-Aktie ihrer Einschätzung nach ein weiteres Aufwärtspotenzial von rund neun Prozent.

Dabei verweisen die Marktexperten auch auf die positiven Aussichten für das Unternehmen, das allein in dieser Woche nach einem Rekordauftrag durch ein europäisches Militär erneut zweistellige Kursgewinne einfuhr. Bell Potter bewertet die Ankündigung des Auftrages, in dessen Rahmen tragbare Erkennungs- und Drohnenabwehrsysteme für 61,6 Millionen US-Dollar geliefert werden sollen, als "entscheidenden Wettbewerbsvorteil im Verteidigungssektor". Zudem sei die Fähigkeit von Droneshield, einen Auftrag in dieser Grössenordnung schnell zu erfüllen - für die Lieferung wird das dritte und vierte Quartal 2025 angepeilt - eine Folge der "erheblichen Investitionen des Unternehmens in den letzten 18 Monaten".

Starke Geschäftsentwicklung voraus

Das Brokerhaus hat vor dem Hintergrund der jüngsten Ereignisse auch seine Umsatzschätzungen für Droneshield nach oben korrigiert. Angesichts der vertraglich vereinbarten Erlöse seit Jahresbeginn, dem zunehmenden Umfang und der Häufigkeit von Verträgen sowie dem Rückenwind der Branche, insbesondere der globalen Verpflichtungen zu höheren Militärausgaben, rechne man nun mit einem Wachstum von 40 Prozent im Jahr 2025, für 2026 geht man von einem Plus bei den Erlösen von 38 Prozent aus, 2027 soll der Umsatz dann nochmals um 36 Prozent steigen.



Redaktion finanzen.ch