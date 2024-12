ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens vor dem nächsten Quartalsbericht im Februar mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse des ersten Geschäftsquartals dürften die These einer Gewinnstabilisierung untermauern, schrieb Analyst Andre Kukhnin in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick aus den Bericht./ag/ck;