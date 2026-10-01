Shell 40.52 CHF 1.28% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Shell auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 4000 Pence belassen. Jüngste Aussagen des Öl- und Gaskonzerns zur Geschäftsentwicklung deuteten auf ein weiteres starkes Quartal hin, schrieb Biraj Borkhataria in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung./rob/gl/mf;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 03:18 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 03:18 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.