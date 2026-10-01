Shell Aktie 115606002 / GB00BP6MXD84
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07.10.2026 10:21:30
Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Shell auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 4000 Pence belassen. Jüngste Aussagen des Öl- und Gaskonzerns zur Geschäftsentwicklung deuteten auf ein weiteres starkes Quartal hin, schrieb Biraj Borkhataria in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung./rob/gl/mf;
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 03:18 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 03:18 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform
|
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
40.00 £
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
36.78 £
|
Abst. Kursziel*:
8.75%
|
Rating update:
Sector Perform
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Kurs aktuell:
36.78 £
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Abst. Kursziel aktuell:
8.75%
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Analyst Name::
Biraj Borkhataria
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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