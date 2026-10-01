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07.10.2026 10:21:30

Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Shell auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 4000 Pence belassen. Jüngste Aussagen des Öl- und Gaskonzerns zur Geschäftsentwicklung deuteten auf ein weiteres starkes Quartal hin, schrieb Biraj Borkhataria in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung./rob/gl/mf;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 03:18 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 03:18 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
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Analyst Name::
Biraj Borkhataria 		KGV*:
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