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Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332

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Neues Aktienrückkaufprogramm 22.05.2026 09:36:00

Richemont-Aktie legt zu: Umsatz im Gesamtjahr 2025/26 gesteigert

Richemont-Aktie legt zu: Umsatz im Gesamtjahr 2025/26 gesteigert

Der Schmuck- und Uhrenkonzern Richemont hat im vergangenen Geschäftsjahr etwas mehr umgesetzt.

Richemont
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Dabei profitierte die Genfer Gesellschaft besonders vom Schmuckgeschäft, während der Uhrenverkauf weiter harzte.

Der Umsatz der Richemont-Gruppe stieg im Jahr 2025/26 (per Ende März) um 5 Prozent auf 22,4 Milliarden Euro, wie der Konzern am Freitag mitteilte. Organisch war es ein Wachstum von 11 Prozent. Das Schmuckgeschäft mit der Vorzeigemarke Cartier zeigte sich weiterhin stark (+8%, +14% zu konstanten Währungen), während das Uhrengeschäft mit Marken wie IWC lediglich organisch leicht zulegte (-4%; +1% zu konstanten Währungen).

Der Betriebsgewinn legte im Vergleich zum Vorjahr um 1 Prozent auf 4,5 Milliarden zu. Die entsprechende Marge schrumpfte auf 20,0 Prozent nach 20,9 Prozent. Unter dem Strich verblieb ein Reingewinn von 3,5 Milliarden Euro (+27%).

Das lag auch an dem Verlust aus dem nicht mehr fortgeführten Geschäft im Vorjahreszeitraum. Ende April 2025 wurde die Online-Sparte an Mytheresa verkauft.

Die Aktionäre kommen damit in den Genuss einer höheren ordentlichen Dividende von 3,30 Franken je Publikumsaktie (A-Aktie) plus eine Sonderdividende von 1,00 Franken. Im Vorjahr wurden 3,00 Franken ausbezahlt.

Einen konkreten Ausblick für das neu angelaufene Geschäftsjahr 2026/27 gab der Luxusgüterkonzern wie üblich nicht.

Richemont beendet Aktienrückkauf und startet neues Programm

Richemont hat das im Mai 2023 gestartete Aktienrückkaufprogramm am 21. Mai 2026 beendet. Insgesamt wurden 2'195'000 'A'-Aktien zurückgekauft, was 0,37 Prozent des Kapitals entspricht.

Gleichzeitig kündigt der Luxusgüterkonzern ein neues Programm zum Rückkauf von bis zu 10 Millionen 'A'-Aktien ab dem 26. Mai 2026 an, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte.

Richemont-Aktie nach Zahlen und mit attraktiver Ausschüttung gesucht

Die Richemont-Aktien sind am Freitag fester in den Handel gestartet. Der Schmuck- und Uhrenkonzern hat im Geschäftsjahr 2025/26 mehr umgesetzt als von Analysten erwartet und mit dem operativen Ergebnis die Vorgaben erfüllt. Gut kommen an der Börse vor allem auch die höhere Ausschüttung und ein neu angekündigtes Aktienrückkaufprogramm an.

Die Richemont-Aktie klettert gegen 09.25 Uhr um 2,9 Prozent auf 161,20 Franken, nachdem die Titel kurz nach Eröffnung in einer Erstreaktion sogar auf über 165 Franken gesprungen waren. Der Gesamtmarkt (SMI) steht derweil mit 0,6 Prozent ebenfalls gut im Plus.

Das von Richemont vorgelegte Zahlenset kommt bei Analysten gut an. Der Konzern habe im Schlussquartal des im März zu Ende gegangenen Geschäftsjahres erneut ein gutes organisches Wachstum geliefert, hält Luca Solca von Bernstein fest. Dabei habe sich einmal mehr das Schmuckgeschäft sehr gut entwickelt. Richemont habe insbesondere in den Regionen Amerika, Asien-Pazifik oder auch Japan überzeugt.

Richemont habe für das abgelaufene Jahr starke Wachstumszahlen geliefert und dabei im Schmuckgeschäft weitere Marktanteile gewonnen, hält Jean-Philippe Bertschy von der Bank Vontobel fest. Die Marge habe derweil wie erwartet unter dem Einfluss von Währungseffekten gelitten.

Im unsicheren Umfeld bleibe Richemont aber eine "Cash-Maschine", so Bertschy weiter. Und mit der Erhöhung der ordentlichen Dividende und dem Versprechen einer Sonderdividende unterstreiche der Konzern seine Bilanzstärke. Für Bertschy bleibt Richemont der bevorzugte Titel im Luxusgütersektor, und er bekräftigt die "Kauf"-Empfehlung.

Die ZKB bleibt mit ihrer "Marktgewichten"-Einschätzung etwas vorsichtiger. Analyst Gian Marco Werro sieht für Richemont kurzfristig auch Risiken, vor allem durch die eingetrübte Konsumentenstimmung etwa in Europa, in den USA oder in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Dabei dürften die höheren Benzinpreise, der anhaltende Inflationsdruck, steigende Flugticketpreise sowie eine insgesamt unsichere Lage in der Reiseindustrie belastend wirken.

Genf / Zürich (awp)

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