Shell Aktie 115606002 / GB00BP6MXD84

28.97
CHF
-0.23
CHF
-0.79 %
09:52:23
BRXC
08.08.2025 13:23:23

Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy

Shell
28.97 CHF -0.79%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Shell auf "Buy" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Michele della Vigna zog in einer am Freitag vorliegenden Studie ein Branchenfazit von der bisherigen Berichtssaison zum zweiten Quartal. Große Ölkonzerne hätten gemischt abgeschnitten. In einem unsicheren konjunkturellen Umfeld bevorzugt er Konzerne mit einer gesunden Bilanz, um hohe Barrenditen für die Aktionäre zu sichern. Namentlich erwähnte er hier Shell./tih/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 18:50 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell) 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
26.67 £ 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
26.69 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Michele della Vigna 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

