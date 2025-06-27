|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
SGL Carbon SE Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SGL Carbon von 4,30 auf 4,10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Wegen der anhaltend schwachen Nachfrage von Kunden aus der Halbleiterbranche sowie nicht fortgeführter, unprofitabler Kohlenfaser-Aktivitäten sei der Umsatz im vergangenen Quartal um 18 Prozent zurückgegangen, schrieb Lars Vom-Cleff in einem am Dienstag vorliegenden Rückblick auf die Zahlen. Das operative Ergebnis (Ebitda) vor Sondereffekten sei um 12 Prozent gesunken, da Kosteneinsparungen die enttäuschende Entwicklung im margenträchtigen Halbleitergeschäft nicht hätten kompensieren können. Die Profitabilität habe sich im Vergleich zum Vorjahr damit aber etwas verbessert./gl/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SGL Carbon SE Hold
|
Unternehmen:
SGL Carbon SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
4.10 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
3.34 €
|
Abst. Kursziel*:
22.75%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
3.39 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.12%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SGL Carbon SE
|
18.08.25
|SDAX-Handel aktuell: SDAX fällt schlussendlich zurück (finanzen.ch)
|
18.08.25
|Schwacher Handel: SDAX liegt am Mittag im Minus (finanzen.ch)
|
18.08.25
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Handelsstart fester (finanzen.ch)
|
08.08.25
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX zum Start freundlich (finanzen.ch)
|
07.08.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
07.08.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX am Donnerstagnachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
07.08.25
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX am Donnerstagmittag stärker (finanzen.ch)
|
07.08.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart stärker (finanzen.ch)
Analysen zu SGL Carbon SE
|09:27
|SGL Carbon Hold
|Deutsche Bank AG
|14.07.25
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.05.25
|SGL Carbon Hold
|Deutsche Bank AG
|09.05.25
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.25
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:27
|SGL Carbon Hold
|Deutsche Bank AG
|14.07.25
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.05.25
|SGL Carbon Hold
|Deutsche Bank AG
|09.05.25
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.25
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.02.25
|SGL Carbon Buy
|Deutsche Bank AG
|18.11.24
|SGL Carbon Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.24
|SGL Carbon Buy
|Deutsche Bank AG
|24.10.24
|SGL Carbon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.24
|SGL Carbon Buy
|Deutsche Bank AG
|09:27
|SGL Carbon Hold
|Deutsche Bank AG
|14.07.25
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.05.25
|SGL Carbon Hold
|Deutsche Bank AG
|09.05.25
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.25
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|SGL Carbon SE
|3.37
|-33.17%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:55
|
Jefferies & Company Inc.
DocMorris Buy
|09:36
|
Deutsche Bank AG
GEA Hold
|09:28
|
RBC Capital Markets
Schneider Electric Outperform
|09:28
|
Deutsche Bank AG
TAG Immobilien Buy
|09:28
|
RBC Capital Markets
ABB Sector Perform
|09:28
|
RBC Capital Markets
Volvo AB Outperform
|09:27
|
RBC Capital Markets
Vestas Wind Systems A-S Outperform