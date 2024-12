NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Sartorius von 290 auf 275 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das kommende Jahr dürfte für die europäischen Pharmaunternehmen angesichts einiger wichtiger auslaufender Patente von Neuerungen aus den Produkt-Pipelines geprägt werden, schrieb Analyst Richard Vosser in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Seine bevorzugten Branchenriesen sind Novo Nordisk und Astrazeneca und aus dem Life-Science-Bereich unter anderem Merck KGaA. Bei Roche erwartet Vosser indes keine erfolgreichen neuen Produkte und bei GSK nur wenig Neues. Bei Sartorius sollte eine weitere, schrittweise Verbesserung der Auftragslage das Vertrauen in eine Rückkehr des Wachstums stärken./gl/zb;