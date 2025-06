Handel in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Donnerstagshandels im Minus

Am Donnerstag ging es im TecDAX via XETRA letztendlich um 1.25 Prozent auf 3’863.74 Punkte nach unten. Damit sind die im TecDAX enthaltenen Werte 668.294 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0.551 Prozent schwächer bei 3’890.99 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 3’912.54 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des TecDAX betrug 3’857.87 Punkte, das Tageshoch hingegen 3’900.93 Zähler.

TecDAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang ein Minus von 1.79 Prozent. Der TecDAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 12.05.2025, bei 3’796.70 Punkten. Der TecDAX lag noch vor drei Monaten, am 12.03.2025, bei 3’739.84 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.06.2024, bewegte sich der TecDAX bei 3’461.59 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 12.43 Prozent nach oben. Bei 3’973.18 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’010.36 Zählern erreicht.

Gewinner und Verlierer im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell EVOTEC SE (+ 2.15 Prozent auf 7.60 EUR), HENSOLDT (+ 1.62 Prozent auf 94.30 EUR), Elmos Semiconductor (+ 0.39 Prozent auf 78.00 EUR), 1&1 (+ 0.11 Prozent auf 18.38 EUR) und Sartorius vz (+ 0.05 Prozent auf 207.90 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen Kontron (-5.12 Prozent auf 23.36 EUR), Formycon (-4.73 Prozent auf 28.20 EUR), Deutsche Telekom (-3.75 Prozent auf 31.07 EUR), AIXTRON SE (-3.28 Prozent auf 13.58 EUR) und Siltronic (-3.26 Prozent auf 39.72 EUR) unter Druck.

TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 10’679’093 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 306.987 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat 2025 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10.14 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7.47 Prozent an der Spitze im Index.

