NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SAP nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. Positiv aus einem "komplizierten" Zahlenwerk hob Analyst Charles Brennan das Wachstum des Auftragsbestands im Cloud-Geschäft hervor. Skeptiker könnten aber auf unter den Erwartungen liegende Margen verweisen, so der Experte in einer ersten Einschätzung am Mittwoch./bek/ajx;