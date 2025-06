NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 250 US-Dollar belassen. Sheila Kahyaoglu äußerte sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zum Absturz eines 787-Jets der Fluggesellschaft Air India und verwies darauf, dass die Boeing-Maschine bereits 41.700 Flugstunden in 7.800 Zyklen absolviert habe und mit GEnx-Triebwerken von General Electric angetrieben worden sei. Dies sei der erste Totalschaden und tödliche Absturz einer Boeing 787 Dreamliner, schrieb sie./rob/ck/jha/;