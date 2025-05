FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 310 Euro auf "Buy" belassen. Dies schrieb Johannes Schaller in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zur Sapphire-Messe und der dbAccess European Champions Conference. Beide Veranstaltungen hätten ihn in seiner Einschätzung bestärkt, dass die Walldorfer noch ganz am Anfang einer mehrjährigen, starken Wachstumsphase stünden./ag/mis;