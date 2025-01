NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SAP auf "Buy" mit einem Kursziel von 280 Euro belassen. Analyst Charles Brennan verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf einen Bericht im "Handelsblatt", dem zufolge der Softwarekonzern die erweiterte Wartung für seine alte Produktgeneration Business Suite 7 von 2030 auf 2033 verlängern will. Dieses Thema dürfte wohl zur Vorlage der Quartalsbilanz in den Fokus rücken, schrieb Brennan. SAP setzt ihm zufolge damit einen weiteren Hebel in Bewegung, um Kunden zum Wechsel in die Cloud zu motivieren./ck/he;