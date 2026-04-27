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Santander Aktie 817651 / ES0113900J37

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29.04.2026 10:39:37

Santander Overweight

Santander
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Santander nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 12,70 Euro auf "Overweight" belassen. Cecilia Romero Reyes attestierte der spanischen Bank am Mittwochmorgen ein starkes operatives Ergebnis (PPP) und eine starke Kernkapitalquote (CET1)./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:17 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Overweight
Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
12.70 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
10.39 € 		Abst. Kursziel*:
22.21%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
10.52 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20.70%
Analyst Name::
Cecilia Romero Reyes 		KGV*:
-
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