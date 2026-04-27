Santander Aktie 817651 / ES0113900J37
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29.04.2026 10:39:37
Santander Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Santander nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 12,70 Euro auf "Overweight" belassen. Cecilia Romero Reyes attestierte der spanischen Bank am Mittwochmorgen ein starkes operatives Ergebnis (PPP) und eine starke Kernkapitalquote (CET1)./rob/tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:17 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:17 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Overweight
|
Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
12.70 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
10.39 €
|
Abst. Kursziel*:
22.21%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
10.52 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20.70%
|
Analyst Name::
Cecilia Romero Reyes
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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