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12.06.2026 08:08:42
Deutsche HVPI-Inflation sinkt im Mai - Kernverbraucherpreise beschleunigt
Der Inflationsdruck in Deutschland hat im Mai nachgelassen, wobei sich der Anstieg der Kernverbraucherpreise beschleunigte.
Gegenüber dem Vormonat sank der HVPI um 0,1 Prozent, womit die vorläufigen Daten ebenfalls bestätigt wurden. Die HVPI-Rate ist massgeblich für die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB).
In der nationalen Berechnung sank die jährliche Inflationsrate auf 2,6 (Vormonat: 2,9) Prozent. Im Vergleich zum Vormonat sanken die Preise um 0,2 Prozent. Die Zahlen entsprachen der ersten Veröffentlichung und den Prognosen von Volkswirten.
"Die Inflationsrate war im Mai 2026 etwas niedriger als in den Monaten davor. Die Energiepreise blieben infolge des Iran-Kriegs auf einem hohen Niveau, wenngleich der seit Anfang Mai geltende Tankrabatt die Teuerung abgemildert haben dürfte", sagte Ruth Brand, Präsidentin des Statistischen Bundesamtes.
Die jährliche Inflationsrate ohne Berücksichtigung von Nahrungsmitteln und Energie, auch als Kerninflation bezeichnet, betrug 2,5 (2,3) Prozent
Von Andreas Plecko
DOW JONES
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