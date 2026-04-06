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Santander Aktie 817651 / ES0113900J37

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08.04.2026 12:51:54

Santander Buy

Santander
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Santander von 12,90 auf 13 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Sofie Peterzens stockte ihre Ertragsschätzungen für die Spanier am Mittwoch in ihrem Ausblick auf den Quartalsbericht Ende April minimal auf./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 09:52 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Buy
Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
13.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
10.50 € 		Abst. Kursziel*:
23.81%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
10.59 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22.78%
Analyst Name::
Sofie Peterzens 		KGV*:
-
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