NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Mit seiner Schätzung für den Gewinn je Aktie (Business EPS) liege er über der Markterwartung, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Alles in allem dürfte der französische Pharmakonzern solide abgeschnitten haben. Der Experte erwartet weiterhin eine moderate Prognoseerhöhung./la/he;