Dormakaba kauft Firma Tanlock aus Deutschland

Rümlang (awp) - Der Schliesstechnikkonzern Dormakaba tätigt eine Akquisition in Deutschland, um seine Position in den Bereichen High-Security-Zutrittslösungen für Rechenzentren und kritische Infrastrukturen zu stärken. Der Kauf der Tanlock GmbH mit Sitz in Georgensgmünd wurde am (heutigen) 1. Juli abgeschlossen.

Die 2018 gegründete Tanlock mit rund 30 Mitarbeitenden bietet intelligente elektromechanische Rack-Schlösser, Authentifizierungsmodule und IP-Lesegeräte, teilte Dormakaba gleichentags mit. Die Systeme liessen sich nahtlos in bestehende IT-Infrastrukturen integrieren und seien somit ideal für Neuinstallationen und Nachrüstungen.

Die finanziellen Details der Transaktion bleiben vertraulich, wie es weiter hiess.

