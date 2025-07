Groupe Minoteries weiht neue Roggen-Mühle im Wallis ein

Granges-près-Marnand (awp) - Die Mühlenbetreiberin Groupe Minoteries (GMSA) hat eine neue Mühle in Riddes in der Nähe von Martigny eingeweiht. Diese soll das Mehl für die Produktion des Walliser Roggenbrotes AOP und andere regionale Spezialitäten herstellen, wie es in einer Mitteilung des Unternehmens vom Dienstag heisst.

Zahlreiche Gäste aus Politik und Landwirtschafts- und Bäckereiverbänden hätten an der Einweihung teilgenommen. Das Mühlenprojekt wurde den Angaben zufolge in 14 Monaten realisiert. Die Investitionskosten beliefen sich auf 6,4 Millionen Franken.

ra/tp