EFG ernennt Luis Ferreira zum CIO der Region Americas

Zürich (awp) - EFG International hat Luis Ferreira per Anfang Juli zum Chief Investment Officer (CIO) für die Region Americas und stellvertretenden CEO des Registered Investment Advisor (RIA) Miami ernannt. In dieser neuen und erweiterten Funktion wird er weiterhin in Miami tätig sein und direkt an Sanjin Mohorovic berichten, den Leiter der Region Lateinamerika.

Ferreira ist laut einer Medienmitteilung vom Dienstagabend seit fast einem Jahrzehnt für EFG tätig, zuletzt als Leiter der Investment Strategy Group bei EFG Capital. Davor arbeitete er bei der Delta National Bank and Trust Company und bei der Banco Alfa.

ra/tp